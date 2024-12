CIVITAVECCHIA – Il comico, cabarettista e attore Gabriele Cirilli ha scelto le prelibatezza del “la Cucina di Patrizia di Dolce & Salato” al Ghetto. Cirilli è a Civitavecchia per la data zero di “Cirilli & Family” che sarà questa sera, 22 dicembre, alle 21 al teatro Traiano. Partirà proprio da Civitavecchia, infatti, il tour in giro per tutta Italia del nuovo comedy show del comico.

