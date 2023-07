Tempo sostanzialmente stabile e soleggiato: questo ciò che ci aspetta in questo fine settimana. A tracciare le previsioni meteo del comprensorio per oggi e domani è lo Chartered Meteorologist,vicepresidente e meteorologo Ampro, Antonio Marino, il quale sottolinea: "Siamo interessati ancora da un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale, che subirà una contenuta flessione che interesserà principalmente le regioni settentrionali e solo molto marginalmente la Sardegna e le regioni centrali. Sul nostro territorio sia oggi, sabato 22, sia domenica 23, avremo generali condizioni da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso, il vento, per l'intero fine settimana, si orienterà in direzione di provenienza dai quadranti meridionali e sarà di intensità debole con possibili locali fino a moderata. Lo stato del mare è previsto essere generalmente mosso, con moto ondoso in graduale attenuazione nel corso della seconda parte della giornata di domenica, la visibilità sarà buona o localmente discreta. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature sono previste in contenuta diminuzione rispetto a quelle registrate negli ultimi giorni, ma faranno registrare comunque valori superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA