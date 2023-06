ALLUMIERE - "Tempo previsto maggiormente stabile sabato, mentre domenica sarà segnata da una spiccata variabilità". Queste in sunto le previsioni meteo del Chartered Meteorologist vicepresidente e meteorologo AMPRO, Antonio Marino, il quale traccia le previsioni per questo fine settimana. "Siamo interessati da un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato, che porterà ad avere generali condizioni stabili per sabato 3 giugno - spiega Marino - seguirà una flessione del campo barico in quota, che sarà la causa di una spiccata instabilità atmosferica che segnerà la giornata di domenica 4 giugno. Nel dettaglio, per la giornata di sabato 3 giugno, avremo generali condizioni di cielo poco nuvoloso. Sulle zone interne e collinari, nel corso delle ore pomeridiane della giornata, potranno aversi addensamenti nuvolosi anche consistenti dovuti allo sviluppo di nubi cumuliformi ad evoluzione diurna. Detta nuvolosità potrà dare a precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità, potrebbero aversi anche locali grandinate. Le zone pianeggianti e costiere, non è previsto possano essere interessate dalla descritta fenomenologia, tuttavia anche se le percentuali che possa verificarsi sono molto basse, in alcuni casi, potrebbe estendersi anche alle zone pianeggianti e costiere. Come già accennato, domenica 3 giugno, sarà presente una maggiore instabilità atmosferica, che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi anche consistenti, che nel corso delle ore pomeridiane della giornata interesseranno soprattutto le zone interne, dove potranno dare origine a locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte Intensità. Il vento, sia sabato che domenica, si orienterà di direzione di provenienza variabile e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi di direzione di provenienza dai quadranti meridionali, previsti per domenica. Lo stato del mare è previsto essere quasi calmo o poco mosso, la visibilità sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe essere anche scarsa nelle aree geografiche interessate da fenomeni precipitativi a carattere di rovescio o temporale. Per quanto riguarda il contesto termico, Le temperature faranno registrare valori in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo sull'intera Penisola. Per saperne di più e restare sempre aggiornati, vi consiglio di seguire la mia pagina Facebook dedicata alla meteorologia di cui vi riporto il link: https://www.facebook.com/PrevisioniMeteoAntonioMarino".