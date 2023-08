L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha informato con alcuni dati che nell'anno 2022 le temperature estreme sono state responsabili di 15.000 morti in Europa. Nell'anno 2022, nel nostro Paese, il sistema nazionale di sorveglianza ha registrato un incremento complessivo della mortalità del 15% (+ 5.635 decessi) rispetto alla media (2015-2019). È stata registrata una tendenza crescente della mortalità proporzionale all'aumento dell'età anagrafica, con un aumento del 21% nella classe di età di persone al di sopra degli 85 anni.

Anche i Lions fanno la propria parte diffondendo la Campagna nazionale "Proteggiamoci dal caldo" realizzata dal Ministero della Salute che ha fornito un decalogo di buone pratiche, con gli obiettivi di prevenire i danni causati dalle elevate temperature e proteggere anche i più fragili e gli animali domestici. È possibile contattare il numero di pubblica utilità 1500 "Proteggiamoci dal caldo", un servizio gratuito attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle 20. Rispondono operatori altamente qualificati e formati, sulla base delle Linee guida formulate dal gruppo di esperti del Ministero, diffuse a Regioni e Comuni, in grado di soddisfare le richieste di informazione di base, e anche dirigenti sanitari (medici, veterinari, farmacisti, chimici, biologi e psicologi), per soddisfare le richieste più complesse.

Ecco il decalogo di buone pratiche:

1. Non uscire nelle ore più calde della giornata, tra le ore 11.00 e le 18.00.

2. Migliorare l’ambiente domestico e di lavoro. La misura più semplice è la schermatura delle finestre con tende che blocchino il passaggio della luce, ma non quello dell’aria. L’impiego dell’aria condizionata è utile ma vanno evitate le temperature troppo basse; è importante garantire la pulizia periodica dei filtri.

3. Bere molti liquidi e mangiare frutta fresca è una misura essenziale per contrastare gli effetti del caldo. Soprattutto per gli anziani è necessario bere anche se non si sente lo stimolo della sete, consultare un medico per coloro che hanno particolari condizioni di salute e/ o stanno seguendo una cura che limita l'assunzione di liquidi e ne favorisce l'eliminazione.

4. Fare pasti leggeri e ricordarsi di consumare 5 porzioni di frutta e verdura di stagione.

5. Fare attenzione alla corretta conservazione degli alimenti: il rispetto della catena del freddo è importante per la sicurezza dei cibi.

6. Vestire comodi e leggeri, con indumenti di cotone, lino o fibre naturali (evitare le fibre sintetiche). All’aperto è utile indossare cappelli leggeri e di colore chiaro per proteggere la testa dal sole diretto. Proteggere anche gli occhi con occhiali da sole con filtri UV. Particolare attenzione ai bambini.

7. In auto, ricordarsi di ventilare l’abitacolo prima di iniziare un viaggio, anche se la vettura è dotata di un impianto di ventilazione. In questo caso, regolare la temperatura su valori di circa 5 gradi inferiori alla temperatura esterna evitando di orientare le bocchette della climatizzazione direttamente sui passeggeri. Se ci si deve mettere in viaggio, evitare le ore più calde della giornata (specie se l’auto non è climatizzata) e tenere sempre in macchina una scorta d’acqua. Non lasciare mai neonati, bambini o animali in macchina, neanche per brevi periodi.

8. Evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata; bere molti liquidi e mangiare in modo corretto.

9. Offrire assistenza a persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti etc.) e segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento.

10. Dare molta acqua agli animali domestici e, qualora si è in viaggio, effettuare soste in zone ombreggiate. Per quanto riguarda i cani è necessario evitare di farli uscire nelle ore più calde della giornata per non farli camminare sull’asfalto rovente.

I cittadini possono consultare i Bollettini delle ondate di calore sul sito web istituzionale del Ministero della Salute. Per maggiori informazioni: https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp