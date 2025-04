CIVITAVECCHIA – Per l'anno lionistico 2024/2025 in tutta Italia si svolgerà il Service Nazionale "Autismo e inclusione – Nessuno escluso: conoscere per intervenire. Se mi ascolti con il cuore vedrai il mondo dal mio punto di vista", con l'obiettivo di sensibilizzare le comunità e di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico. Secondo i dati Istat di gennaio 2023 nel nostro Paese sono oltre 600.000 persone affette da questa condizione, molto resta da fare per la loro inclusione effettiva nel tessuto sociale. A tal proposito, il Lions Club Civitavecchia Porto Traiano presieduto da Gianfranco Ciatti in collaborazione della Socia Sara Fresi responsabile di Club del Service Nazionale, con la condivisione e il nulla osta della Direzione Marittima del Lazio, ha organizzato l'iniziativa di illuminazione di colore azzurro delle mura perimetrali esterne del Forte Michelangelo in occasione della "Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo" che si celebra il 2 aprile.

Tale iniziativa è stata effettuata, in orario pomeridiano - serale, a cura del personale della Capitaneria di porto di Civitavecchia, grazie alla preziosa collaborazione del Capitano di Vascello Michele Castaldo, Direttore Marittimo del Lazio e Comandante della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Civitavecchia.