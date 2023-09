TOLFA - Il Rione Sughera sa solo vincere: dopo la vittoria riportata nel Torneo dei Rioni e dopo la vittoria del cavallo della scuderia giallorossa, domenica mattina, da "assopigliatutto" qual sono, hanno conquistato anche il Drappo degli Anelli grazie agli eccezionali Cavalieri e amazzoni Pierluigi Papa, Marta Papa, Alessandro Papa, Alessio Testa, Daniele Piermarini, Alessia Mellini, quest'ultima appena quindicenne e già alla sua seconda vittoria. Andrea Ortenzi del Rione Battaglione, che per la prima volta ha partecipato per la frazione di Santa Severa Nord, è stato premiato come Miglior Cavaliere. I cavalieri dei sette Rioni tolfetani si sono confrontati lungo la pista di terra di viale d’Italia. La manifestazione è stata promossa alla perfezione dall'associazione Cavalieri Tolfa in collaborazione con i comune e la Pro Loco ed ha veramente avuto un ottimo riscontro. I cavalieri partecipanti sono stati 42 (7 per ogni Rionel. Per il Rione Sughera Pierluigi Papa, Marta Papa, Alessandro Papa, Alessio Testa, Daniele Piermarini, Alessia Mellini; per il Rione Poggiarello Stefano Olivetti, Moreno Olivetti, Chima Fabrizio, Emiliano Marini, Giulia Caparbi e Marcello Spolverini. Per il Rione Lizzera: Livio Santoni, Guido Pieragostini, Valentina Gaudenzi, Matteo Sorci, Valerio Mita, Luca Mariani. Per il Rione Cappuccini Mirko Guiducci, Stefano Perfetti, Giulio Onori, Umberto Velotti, Fabio Cozzolino, Alfredo Stampigioni. Per il Rione Casalaccio Dario Cascianelli, Alessandro Cascianelli, Fabrizio De Carolis, Fabio Porchianello, Angelo Volpi, Marco Quatrini. Per il Rione Rocca: Fabrizio Fronti, Alberto Perfetti, Marco Santacroce, Riccardi Fracassato, Fabio Lucenti e Cristian Carloni. Quest'anno per la prima volta partecipa una squadra in rappresentanza della frazione di Santa Severa Nord, il Rione Battaglione con Francesco Fiorucci, Luca Buzzi, Andrea Ortenzi, Massimo Ortenzi, Valerio Cappelletti Walter Pesci. I giudici di gara sono i componenti dell'associazione "Cavalieri di Tolfa". Tutto è partito dalle 10: via via si sono cimentati tutti i cavalieri dei 7 Rioni con la prova di abilità con la lancia di presa dei 5 anelli con il cavallo in corsa: a sommarsi sono stati i punteggi ottenuti con il numero di anelli infilati e anche il tempo impiegato per concludere il percorso. Sul primo gradino del podio la Sughera, secondo gradino per i Cappuccini, terzo posto per il Battaglione. La manifestazione è piaciuta sia ai partecipanti che ai tantissimi che hanno assistito alle prove. Anche per questa gara è stato attivo il maxi schermo; tutto è stato ottimamente spiegato e commentato dalla bravissima ed esperta Lucia Tagliani. Valentina Mariani, del team Drappo, con enorme soddisfazione ha dato al pubblico una notizia molto importante: il percorso su viale d’Italia è stato riconosciuto dalla apposita commissione come circuito regolamentare regionale per quest’anno. Davvero encomiabile il lavoro di Elisabetta Marini e di tutta l'associazione Asd Cavalieri Tolfa e Asd Cavallo tolfetano; eccezionale, come sempre, il lavoro di Italo Ciambella, una presenza costante e rassicurante tutte le volte che c’è da risolvere problemi. Encomio poi per Simone Menichini per il supporto tecnico. Poco prima delle 13 è terminata la gara e a consegnare i vari premi ai cavalieri nonche il bellissimo Drappo realizzato dalla talentuosa artista tolfetana Silvia Di Silvestro che ha rappresentato i simboli del paese e dei suoi Rioni a consegnare I premi sono stati per la Pro Loco il presidente e la vice presidente rispettivamente Felice Tidei e Angela Ceccarelli, per il Comune sono stati invece la vice sindaca Laura Pennesi e l’assessore Alessandro Tagliani.