ALLUMIERE - Si svolgerà oggi alle ore 19, presso il Cortile interno del Palazzo Camerale di Allumiere, il secondo appuntamento con gli "Aperitivi Culturali", rassegna a cura del Cral di Allumiere. L'evento di oggi, dal titolo “Aperitivo Nonviolento”, tratterà il tema della gestione del conflitto e dei rapporti di potere maschile/femminile attraverso il meraviglioso linguaggio del "Tango argentino”. Protagonista di questo imperdibile incontro sarà il professor Antonello Casalini, insegnante e studioso di Tango, che trasporterà il pubblico in questo magico mondo, spiegando alcune dinamiche e meccanismi che sottendono a questo affascinante ballo. “Il Tango ha dei codici semplici e ben definiti che, se giocati con arguzia, divertimento e senza pregiudizi, ci aprono le porte a moltissime possibilità di gioco attraverso l’improvvisazione. Il primo codice o assunto prevede che all’interno della coppia di ballo ci sia chi guidi e chi segua. Chi guida ha il potere di decidere in che direzione andare, chi segue ha il potere di usare l’altro come sostegno. Questa relazione apparentemente dicotomica e rigida in realtà è il frutto di un movimento circolare e di un continuo e sottile cambio di ruoli - spiega il relatore il professor Antonello Casalini, “Per ottenere il potere di guidare l’altro bisogna innescare, attraverso il linguaggio corporeo dell’abbraccio, una relazione di fiducia e di ascolto: per guidare devo sapere dov’è l’altro e se è nelle condizioni di effettuare un determinato movimento, per seguire non posso abbandonarmi passivamente fra le braccia dell’altro ma posso fare in modo che mi sostenga. Con il corpo vigile scelgo se seguirlo oppure no. Dalla relazione corporea a due, nel Tango, si genera un movimento circolare costituito dall’alternanza di guidare e seguire: Il leader dà l’impulso e la direzione, il follower segue l’indicazione e sviluppa il movimento, il leader ferma il movimento per poi passare al movimento successivo: attraverso questo schema il ballo non sarà mai schematico, i ruoli viaggeranno su un filo e ci sarà improvvisazione. Il Tango letto sotto questa luce nasce da un conflitto legato al potere e si risolve in una dinamica creativa e non violenta e ci offre le competenze per gestire le relazioni senza giudizi e pregiudizi attraverso l’ascolto empatico e l’abbraccio”.