ALLUMIERE - "Siamo pronti per dar vita oggi alla seconda edizione dello "Street food & sound festival": ad esprimersi così il delegato del Comune di Allumiere, Duccio Galimberti, il quale a nome del sindaco Luigi Landi e di tutta l'amministrazione comunale invita tutti a non mancate oggi a questa bellissima e imperdibile giornata, un connubio tra musica e buon cibo, un format giovane, ma che sicuramente negli anni diventerà un appuntamento clou del territorio.

"I produttori locali - prosegue il consigliere Duccio Galimberti - scenderanno in piazza con tutta la loro passione per fare degustare i prodotti tipici della collina: dalle bruschette alla pasta con il grano del senatore cappelli; passando per la tradizionale mentucciata fino alla ottima carne maremmana nostrana e i dolci, ma ci sarà anche tanto altro, ovviamente il tutto accompagnato dai nostri vinivbianchi e rossi. Saranno presenti anche tanti espositori di prodotti locali". Il programma della giornata inizierà alle 18.30 con l'apertura degli stand gastronomici nella piazza centrale di Allumiere con oltre 700 posti a sedere e qui sarà possibile degustare i prodotti tipici dei monti della Tolfa e ascoltare buona musica. Alle ore 19 per le vie del centro sfilerà la "Balkan Lab Orchestra", il più grande ensemble di musiche dei Balcani in Italia; dalle ore 21.30 si svolgerà un concerto unico e travolgente del grande Cisco ex frontman dei Modena city Ramblers e reduce dal tour dello scorso anno con la banda bardó e senza dimenticare che durante la serata ci sarà anche un altro grande della musica, ossia Enrico Capuano con la "Tammuriatarocks''.

"Questi artisti è più che certo che faranno ballare e saltare i tanti avventori che verranno a trovarci - sarà presente anche un area dedicata ai bambini con giochi e gonfiabili. Vi aspettiamo oggi ad Allumiere per una coinvolgente e bellissima serata di fine estate da vivere in collina. In questa giornata sono state operate dal sindaco Luigi Landi alcune disposizioni per la variazione della viabilità. È stato istituito il divieto di sosta su piazza della Repubblica dal civico 9 al civico 20 e dal civico 44 al civico 46; su tutta via Roma; su piazza F. Turati (lato ferratina difronte Monumento dei caduti) fino all’incrocio con via Civitavecchia; dalle ore 14 fino a fine manifestazione. È istituito il divieto di transito veicolare come da segnaletica (eccetto gli autorizzati) su parte di Piazza della Repubblica, su tutta via Roma, su via Nuova, su parte di piazza F. Turati fino all’incrocio con via Sant'Antonio

dalle ore 17 fino alla fine della manifestazione; il transito è consentito dalla strada Braccianese Claudia per chi proviene da Civitavecchia da via F. Basoli viale Garibaldi fino all’incrocio con Via S'Antonio.

È istituita un'area pedonale con le seguenti limitazioni: divieto di transito come da segnaletica, eccetto autorizzati, su piazza T. Mertel (di fronte scale Chiesa); su piazza della Repubblica; su tutta via Roma; su piazza F. Turati di fronte al Monumento ai Caduti fino all’incrocio con via S. Antonio, dalle ore 17 a fine manifestazione.

