TOLFA - Parte stasera e finirà domani a Tolfa la 14^ edizione del Tolfa Jazz Festival all'interno della splendida location della Villa Comunale Questo festival da sempre mira alla promozione della musica jazz valorizzando il patrimonio culturale, storico-artistico e ambientale del territorio. Gli organizzatori per quest'anno hanno pensato ad una “edizione sostenibile” e ''rivisitata'' che prevede 4 concerti (2 stasera e 2 domani con posti limitati e un biglietto d’ingresso a prezzo popolare) durante i quali si esibiranno i migliori musicisti della scena internazionale. Concerti promozione del territorio, arte, buon cibo saranno gli eccezionali drefuenti di questa duegiorni. Inoltre ci saranno stand gastronomici posti all’interno della villa comunale per deliziare il pubblico con specialità in cui sono racchiusi sapori e tradizioni di un territorio ancora legato alla terra e ai suoi prodotti più semplici. Sarà allestita inoltre, una degustazione di vini prodotti da aziende del litorale laziale, oltre ad una accurata selezione di birre artigianali. I prezzi dei biglietti sono popolari: 10 euro per le gradinate e 12euro in platea; il biglietto è possibile acquistarlo in prevendita su ticketino o acquistare i biglietti il giorno stesso dei concerti. Stasera alle 21.30 il Tolfa Jazz si aprirà con un concerto dedicato alle donne in rosa dell'associazione Susan G. Komen Italia. Sul palco dell'anfiteatro Pompilio Tagliani si terrà il live della grande Naomi Berrill, la quale è una violoncellista, polistrumentista, compositrice, autrice e cantante Irlandese che con la sua musica vuole portare un messaggio più ampio e contestualizzato nella contemporaneità: “ogni donna nella sua quotidianità può essere eroica e avventurosa senza bisogno di solcare mari e oceani” – un messaggio semplice e profondo dedicato a tutte le donne che lottano contro la malattia. Dalle ore 22.30 si esibiranno i "Mighty Mo Rodgers band with horns". Mighty Mo Rodgers è il tastierista, cantante, compositore e produttore discografico di Los Angeles, famoso per il suo Metaphysical Blues e al Tolfa Jazz sarà in compagnia di una formidabile band, tra cui spiccano il sassofonista americano Sax Gordon e il raffinato chitarrista Luca Giordano, vero talento italiano affermato a livello internazionale. Al Tolfa Jazz è possibile anche ammirare l'arte con “Parole Spartite”, l’esclusiva installazione artistica creata da Alessandra Degni (Agù) e Simona Sarti. "Parole Spartite" è il nome della nuova opera effettuata per Tolfa jazz 2023 dalle artiste Simona Sarti e Alessandra Degni (in arte Agù), che hanno già precedentemente portato a Tolfa la riuscitissima mostra "Habitus parole visive - Il linguaggio della psiche". Questa volta protagonista sarà la musica, per questo Simona e Agu', hanno pensato ad una installazione dove intervenire , con filo bianco e nero, tracciando così, un immaginario spartito, composto da pensieri, che come in musica, provocano non solo la fantasia dello spettatore, ma simbolicamente accompagnano con "7 note di parole", i fantastici musicisti che si esibiranno a Tolfa jazz 2023". Imperdibile mostra d'arte poi nell'atrio del Palazzo Comunale: alle 17 ci sarà l'inaugurazione della personale della bravissima artista collinare Marina Baiocco, dal titolo: "Emozioni in acquerello", che sarà possibile ammirare fino a domenica sera. Marina Baiocco ha realizzato queste meravigliose opere ad acquerello durante il periodo della sua malattia e durante il lock down e proprio queste saranno esposte. Quadri stupende dalle atmosfere intime, struggenti, meravigliose ed emozionanti che sapranno toccare tutti i cuori. "Dedico questa mostra a chi sta vivendo la malattia - spiega la Baiocco - i temi che ho raffigurato sono diversi. Non sono per vendere le mie opere, anzi Mi piace donarle a chi é in difficoltà".

