TOLFA - Inizia venerdì all'azienda agricola La Cardellina a Tolfa una serie di imperdibili eventi dal titolo: "Assaggi nel bosco".

I protagonisti del tema di della serata sono sua maestà il tartufo dei Monti della Tolfa e il Rum.

In una location meravigliosa e suggestiva lo chef Antonio Buzzico preparerà un menù con piatti eccellenti realizzati con prodotti totalmente biologici.

"Vi aspettiamo - spiega Chuara Conti - per in evento mto particolare in cui sarà protagonista la natura.

Venerdì 14 luglio vi aspettiamo alle 20 alla Cardellina in via del Marano con il grande Antonio Buzzico ed il tartufo dei Monti della Tolfa.

La prenotazione é obbligatoria: si può contattare il numero 3274094593. Allestiremo un' unica tavolata dove condividere chiacchiere, emozioni ed un bicchiere di vino".

