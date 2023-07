SANTA MARINELLA – E’ attivo sin dallo scorso giugno, un campus estivo presso il Parco Martiri delle foibe, dove c’è la possibilità per i ragazzi di divertirsi, socializzare e imparare cose nuove. Un progetto sperimentale unico nel suo genere. Si chiama Summer Camp, ma è una iniziativa dedicata ai bambini diversamente abili, per offrire loro una opportunità di svago e apprendimento e delle ore spensierate per i propri genitori. Le attività ludiche e sportive si protrarranno fino al 13 agosto, grazie all’iniziativa dell’associazione Stella Polare del presidente Maurizio Poleggi. I volontari non sono nuovi a iniziative di questo tipo e già in passato hanno dimostrato di non temere le sfide, pur di dimostrare che la disabilità non deve precludere ai giovani di vivere tutte quelle esperienze di crescita, che non possono essere riservate ai loro coetanei normodotati, anche se, ancora oggi le barriere più difficili da abbattere non sono solo quelle architettoniche, ma quelle mentali di tutte le persone, compresi la maggior parte dei genitori che non riescono a capire le potenzialità che può avere il proprio figlio, affidandosi a mani esperte e non tenerlo sempre tra le proprie mani. L’apertura del centro estivo è stata possibile grazie al contributo della Fondazione Cariciv di Civitavecchia, sempre molto sensibile alle iniziative sociali, con il patrocinio del Comune di Santa Marinella e della supervisione dei Servizi Sociali che hanno provveduto a far sistemare tutto il piazzale del parco per renderlo perfettamente accessibile, e il contributo della Misericordia per il trasporto. Il Summer Camp sarà aperto, ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30. Oltre ai volontari sarà presente personale specializzato nell’assistenza.