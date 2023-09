S. MARINELLA – Si terrà questa sera al castello di Santa Severa, l’evento “Investigare 5.0” a cura di Vittorio Rizzi e Anna Maria Giannini e dedicato alle vittime che non hanno avuto giustizia. “Non dare giustizia alle vittime è una forma di vitaminizzazione secondaria e impedisce alle vittime di proseguire la loro esistenza e di chiudere quel cerchio drammaticamente interrotto dall’evento criminoso”. Così, i curatori del volume Investigare 5.0 Criminologia e Criminalistica, viaggio nel mondo delle Indagini, aprono il racconto del loro ultimo lavoro che verrà presentato questa sera. Ottocento pagine, oltre 40 autori, massimi esperti delle materie che trattano, sviluppano un percorso che dai cenni storici di quello che è stata la criminologia ai suoi albori, giungono ad illustrare le moderne tecniche investigative. Ne sono un esempio la realtà immersiva, le nuove forme di sopralluoghi, i modi corretti e orientati da un punto di vista psicologico di ascoltare le vittime nonché le forme più recenti che riguardano la criminalità organizzata e la criminalità che ormai si poggia sulla globalizzazione. Tutto questo per arrivare a delineare il percorso che chi si occupa di criminologia e criminalistica compie per affrontare tanti di quegli eventi di cui oggi i fatti di cronaca sono pieni, che riguardano il mondo degli adult.i