TOLFA - ''Tolfama 2023 ai nastri di partenza'': la nuova edizione del Festival Internazionale delle Arti Improvvisate di Vicolo Cechov scalda il weekend tolfetano. Dal dal 6 al 9 luglio gli artisti di Tolfama invaderanno il borgo collinare e faranno divertire tutti. Vicolo Cechov, Scuola Nazionale di Improvvisazione e Teatro con sede nel Lazio e nelle Marche, torna con la XII edizione di TOLFAMA - Festival Internazionale delle Arti Improvvisate 2023 che ogni anno invade il caratteristico borgo di Tolfa, in provincia di Roma, di artisti improvvisatori e performance di arti improvvisate. Grazie al patrocinio del Comune di Tolfa ed alla collaborazione con Tolfa Città Slow, Centro Studi Italo Norvegese, The Spot Digital Bistrot, Rione Sughera e Convento dei Cappuccini, dal 6 al 9 Luglio improvvisatrici ed improvvisatori da tutto il mondo, artisti, musicisti, artigiani ed artisti di strada da tutta Italia, porteranno nelle suggestive strade del centro le proprie street performance di improvvisazione, i propri show ed i propri prodotti artigianali. I Workshop tenuti da artiste/i di fama internazionale tra cui Matías Avaca (Nuova Zelanda), Marta Borges (Portogallo), Pedro Borges (Portogallo), Beatrix Brunschko (Austria), Fredrik Pettersson (Norvegia), Mari Rinaldi (Italia), Mari Gallo (Italia), Antonio Amadeus Pinnetti e Viola Margaglio (Italia) si trasformeranno in spettacoli “Site Specific”, denominazione inglese che sta per “specifico di un sito, di un luogo”. Le performance, infatti, prenderanno vita a partire dalle caratteristiche naturali, archeologiche ed architettoniche di Tolfa e regaleranno al pubblico risate e forti emozioni Sabato 8 Luglio a partire dalle ore 18 (ingresso gratuito). Venerdì 7 Luglio invece appuntamento alle 21 con “C’è Figa!” - Stand Up Comedy Show e, alle 22, con Audio Magazine in un concerto con musica live. Sia il 7 che l’8 luglio a partire dalle 18 ci saranno stand gastronomici a cura della "Sagra del Tartufo'' e gli stand di produttori ed artigiani nel Mercato Artigianale..Tolfama 2023 è anche un evento social e dà la possibilità sia di taggare foto e video sia di seguire in diretta le news su Facebook ed Instagram attraverso l’hashtag ufficiale del Festival: #Tolfama2023. I quattro Direttori Artistici Roberto Rotondo, Fabio Astolfi, Enrico D’Agata, Francesca Ciaralli vi aspettano a Tolfa. Per maggiori informazion: Ufficio Stampa Vicolo Cechov telefono 327 8517131; email: comunicazione@vicolocechov.it