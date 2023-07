S. MARINELLA – “Sono praticamente partite le affissioni anti gender di Pro Vita Famiglia e, in automatico, i manifesti vengono strappati e vandalizzati”. A parlare è il responsabile territoriale Massimiliano Baldacci. “Partite venerdì scorso le affissioni, non sono sopravvissute più di due giorni. Domenica erano già state l’obiettivo della intolleranza dei tolleranti ma, non rimaniamo comunque sorpresi, succede sistematicamente solo per i nostri manifesti, regolarmente affissi sulle plance comunali. Le affissioni sono volte a denunciare il bombardamento ideologico in chiave gender e per sostenere con il cinque per mille a favore di Pro Vita e Famiglia. la chiara volontà di zittire e censurare chiunque la pensi diversamente dal pensiero unico dominante, rappresenta una minaccia per tutti i cittadini. I paladini della tolleranza a senso unico, quelli che propongono la grande bugia della serie infinita di generi, confondono soprattutto i bambini e ragazzi con idee che si scontrano con i più elementari principi di realtà”.