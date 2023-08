ALLUMIERE - "Percorsi tra Storia, Spiritualità e Folklore": questo il titolo del cartellone di eventi e iniziative promosso in sinergia tra il Comune, la Proloco le parrocchie "Nostra Signora di Lourdes" e "Madonna Assunta in Cielo" e il Consiglio Regionale del Lazio. L'iniziativa "Allumiere: Percorsi tra Storia, Spiritualità e Folklore" si pone l'obiettivo di creare una continuità e contiguità di programmazione tra i festeggiamenti che riguardano la parte legata alle tradizioni e quella legata alla religione. "I tre momenti principali sono le nostre tre principali ricorrenze religiose: 'Nostra Signora di Lourdes', 'Madonna Assunta in Cielo' (dal 13 al 15 agosto) e 'Madonna delle Grazie' (dal 5 al 10 settembre) - spiegano il sindaco Luigi Landi e gli altri organizzatori - la programmazione, che va da luglio a settembre, è arricchita da tanti eventi e da attività che vanno dalla danza al teatro dai concerti alla poesia e alla presentazione di libri. Momenti topici per quanto riguarda la parte religiosa saranno la processione del 14 agosto per le vie del centro di Allumiere e la notte tra dei pellegrinaggi al Santuario della Madonna delle Grazie tra il 7 e l'8 settembre.