TARQUINIA - Conto alla rovescia per l’11esima edizione della sagra del melone. Il quartiere di San Martino di nuovo protagonista dell’estate tarquiniese. Dopo il successo ottenuto nelle precedenti edizioni, torna, oggi e domani dalle 20, un appuntamento unico ed inimitabile. A organizzare per il quinto anno consecutivo la manifestazione, il comitato di quartiere San Martino, in collaborazione con il Comune di Tarquinia e la Diocesi di Civitavecchia Tarquinia. L’intero ricavato della festa sarà devoluto alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione. A corollario della festa domani alle 19, la celebrazione della messa in onore di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori, nella chiesa di San Martino. “La sagra è diventata una tradizione della bella stagione. – spiegano gli organizzatori – La semplicità è l’arma vincente di questo evento, rimasto uno dei pochi appuntamenti veramente popolari”.