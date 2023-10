CIVITAVECCHIA – Il 10eLotto premia il Lazio nel concorso di giovedì 5 ottobre. A Roma, riporta Agipronews, da segnalare due vincite: la prima, del valore di 50mila euro, è arrivata grazie a un “9 Oro” in un'estrazione istantanea, mentre la seconda da 20mila euro è stata centrata con un “9” in un'estrazione frequente. Registrata anche una vincita da 15mila euro a Civitavecchia (RM), grazie a un “6 Doppio Oro” in un'estrazione istantanea. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,6 milioni di euro, per un totale di oltre 2,8 miliardi da inizio anno.