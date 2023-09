SORIANO NEL CIMINO - L’amministrazione comunale avvisa la cittadinanza che la Regione Lazio ha definito i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie, nonché i requisiti di accesso, ai contributi per la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo e per sussidi didattici digitali o notebook per l’anno scolastico 2023/2024. I cittadini interessati a richiedere l’assegnazione dei suddetti contributi, dovranno presentare domanda al Comune di Soriano nel Cimino, secondo i termini e le modalità contenute nel presente avviso. Possono ottenere il contributo i soggetti richiedenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (Isee), in corso di validità, non sia superiore a 15.493,71 euro (l’attestazione Isee del nucleo familiare dello studente deve essere allegata alla domanda); i soggetti aventi la residenza nel Comune di Soriano nel Cimino; i soggetti frequentanti, nell’anno scolastico 2023/2024, gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari. La domanda, è presentata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale o anche dagli studenti stessi se maggiorenni, residenti nel Comune di Soriano nel Cimino anche se frequentanti una scuola in altro Comune. Le domande andranno redatte in forma chiara e leggibile su apposito modello (Allegato C) disponibili presso il Front Office “Punto Comune” o scaricati direttamente dal sito www.comune.sorianonelcimino.vt.it

Le domande possono essere presentate presso il Front Office Punto Comune nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedi, martedì, mercoledì, venerdì dalle 9,30 alle 13; martedì, giovedì dalle 15,30 alle 17; o tramite Pec all’indirizzo puntocomunesoriano@pec.it.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze è fissato per il 3 ottobre alle 13.