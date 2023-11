Istituito dallo scorso anno a Viterbo il Corso di Laurea in "Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale", corso interateneo tra l’Università degli Studi della Tuscia e l’Università degli Studi Roma Foro Italico. di cui il professor Marco Barbanera di Perugia è referente ufficiale . Il Corso mira a formare professionisti delle attività motorie e sportive che abbiano conoscenze e competenze specifiche in diverse aree tematiche quali: attività motoria, benessere e prevenzione, ambiente e natura, management e turismo. Recentemente sono partite presso il campo Scuola di Viterbo le lezioni pratiche della materia "Atletica Leggera" tenute dal prof. Gianni Tozzi, ex ostacolista nazionale della Studentesca Rieti e della Forestale di Stato, oggi responsabile del settore ostacoli della Fidal, che tutti i mercoledì mattina segue i tre corsi di studenti del 2° anno, impegnati nella materia. Alla fine del corso gli studenti maggiormente interessati alla disciplina potranno continuare la loro formazione attraverso il tirocinio, presso le società locali dell'Atletica Viterbo e dell'Atletica Alto Lazio grazie alla convenzione firmata dai presidenti delle due società Giuseppe Misuraca ed Ermanno Tronti con l'Unitus di Viterbo.

