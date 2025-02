VITORCHIANO - L’amministrazione comunale di Vitorchiano ha in programma di attivare, a partire dall’anno scolastico 2025-26, il servizio mattutino di prescuola, rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Questa iniziativa intende venire incontro alle esigenze delle famiglie che sono in difficoltà nel gestire e nel conciliare i tempi di lavoro dei genitori e frequenza scolastica dei figli. Il servizio prevede un’attività di accoglienza, sorveglianza e assistenza dei minori nel periodo che precede l’inizio delle lezioni, a partire dalle ore 7,30. L’avviso per raccogliere le pre-iscrizioni, necessarie per procedere all’affidamento del servizio, sarà pubblicato nelle prossime settimane dal comune.

«L’attivazione del servizio di prescuola – commenta il sindaco Ruggero Grassotti – va a integrare ulteriormente il quadro degli interventi a favore delle famiglie vitorchianesi che nel corso degli anni questa amministrazione ha progressivamente incrementato, come il trasporto scolastico, l’assistenza specializzata, la mensa, la sala lettura e tutte le altre attività rivolte alle nuove generazioni». «Con tale novità – aggiunge l’assessore alla scuola e ai servizi sociali Fabio Fanelli – i genitori avranno l’opportunità di gestire con maggiore efficienza i tempi legati alla scuola e al lavoro e tutto ciò dimostra la continua attenzione del Comune di Vitorchiano nei confronti delle famiglie e dei figli, che rappresentano il futuro. Siamo inoltre al lavoro per definire le attività previste durante l’estate e per introdurre anche un doposcuola pomeridiano».

©RIPRODUZIONE RISERVATA