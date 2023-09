CIVITAVECCHIA – Primi giorni di scuola e prime proteste ed iniziative di mobilitazione. Questa mattina, fuori la sede centrale del Guglielmotti di via dell’Immacolata, si sono riuniti i ragazzi della Rete degli studenti medi, per sensibilizzare politica e presidi contro il caro-scuola e caro-libri. «La situazione è insostenibile – hanno tuonato – la scuola dovrebbe essere pubblica, nel senso che dovrebbe garantire le stesse opportunità a tutti. E invece si parla di 500 euro per i libri e fino a 600 euro per il corredo scolastico alle superiori. Non tutti possono partire dalla stessa base con questi numeri».