CIVITAVECCHIA – Visita dell’assessore Simona Galizia al nido comunale “Il Giardino di Ginevra” questa mattina. Di recente la Fondazione Molinari ha donato ai due nidi comunali del materiale per incentivare esperienze di lettura ad alta voce fin dai primi mesi di vita, favorendo la realizzazione di angoli appositamente pensati per la lettura nelle sezioni, nell’ambito della più ampia iniziativa avviata in collaborazione con la Biblioteca Comunale per l’avvio di progetti di lettura a favore dei bambini, come “Se leggi tu.. alza la voce”, promosso dal Centro per il Libro e La lettura (CEPELL).

L’Incontro con l’Assessore è avvenuto per ringraziare della generosa donazione della Fondazione Molinari e l’associazione “Il Ponte” per l’impegno e la sensibilità mostrata per questa delicata fascia d’età che vede coinvolti i bambini dai tre mesi ai tre anni.