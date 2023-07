CIVITAVECCHIA – Una realtà che si conferma punto di riferimento per il territorio, che negli anni ha saputo rispondere alle sfide che si sono aperte e alle richieste del mercato, formando professionisti in settori sempre più strategici. E il territorio, attraverso le sue istituzioni, conferma di voler continuare a credere e a voler sviluppare sempre di più il Polo Universitario di Civitavecchia. Ieri infatti è stata siglata la nuova convenzione per il Consorzio Università per Civitavecchia, che sarà in vigore fino al 2028, alla presenza del presidente del Consorzio e della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia Gabriella Sarracco, del rettore dell’Università degli Studi della Tuscia Stefano Ubertini e del sindaco Ernesto Tedesco. Resta in sostanza tutto invariato rispetto alla scorsa convenzione scaduta: il Pincio provvede al personale di guardiania e si impegna a versare il contributo annuale - quest’anno di 720mila euro - erogato da Enel, la Fondazione Cariciv continua a garantire il comodato d’uso gratuito dei locali di piazza Verdi e la Tuscia fornisce i professori. Particolarmente soddisfatta la presidente Sarracco «per un'università - ha sottolineato - che è ormai internazionale con i corsi di economia circolare e biologia. Tantissimi sono gli studenti che arrivano da tutto il mondo. E presto potrebbe crescere con l'istituzione di un altro corso di laurea molto attinente al nostro territorio che aprirebbe grandi opportunità di lavoro per gli studenti». Anche il rettore Ubertini ha ribadito come l’Università abbia da sempre creduto nell'Università a Civitavecchia «una realtà - ha evidenziato - che si è consolidata negli anni, sta crescendo con continuità e oggi attrae studenti da tutto il mondo. E ringrazio la Fondazione Cariciv e il Comune di Civitavecchia per questo impegno a proseguire per il bene della città e di tutto il territorio». «Il lavoro di squadra continua a dare i suoi frutti - ha commentato il sindaco Tedesco - tutti gli attori in campo per il nostro Polo Universitario hanno rinnovato il loro impegno per consolidare una realtà che continua ad essere scelta da tanti giovani. Un risultato che non bisogna mai dare per scontato».

