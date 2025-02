CIVITAVECCHIA – Grande partecipazione questa mattina all’Open Day del Polo Universitario di Civitavecchia, che ha visto la presenza di oltre 200 studenti, avvicinandosi alla soglia dei 300 partecipanti, provenienti dalle scuole superiori cittadine. L’evento ha coinvolto in particolare gli studenti del Liceo Classico Guglielmotti e dell’IIS Calamatta, ma ha registrato una rappresentanza trasversale da tutti gli istituti del territorio.

A sottolineare il successo della giornata è stata Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione CaRiCiv e del Consorzio Polo Universitario Civitavecchia, che ha evidenziato l’importanza dell’evento: «Un grande risultato, giustificato dall’attrattività della nostra offerta formativa. Oltre ai corsi di laurea già presenti, come quello in Economia Circolare, di recente abbiamo attivato un master dedicato alla logistica, ai trasporti e alla sicurezza, un settore strategico per il nostro territorio».

L’obiettivo ora è quello di ampliare ulteriormente l’offerta accademica. «Mi auguro di poter portare a Civitavecchia un corso completo di Logistica, Trasporti e Sicurezza, non solo un master», ha dichiarato Sarracco. «Il nostro Polo Universitario deve crescere perché rappresenta un valore aggiunto per la città, offrendo agli studenti la possibilità di formarsi senza dover affrontare lunghi spostamenti».

Presente all’evento anche il Sindaco Marco Piendibene, che ha definito il Polo Universitario «un’eccellenza per il nostro territorio» e un’opportunità straordinaria per i giovani della città. «Investire nella conoscenza significa investire nelle nuove generazioni e nello sviluppo della nostra comunità», ha dichiarato il primo cittadino, ringraziando la Presidente Sarracco e il Rettore dell’Università della Tuscia, Stefano Ubertini, per il loro impegno nel consolidare l’attrattività dell’ateneo.

L’evento si è svolto in due momenti distinti: prima un saluto istituzionale nel salone del teatro, dove solo una parte degli studenti ha potuto assistere per motivi di capienza, poi una suddivisione nelle aule dedicate, dove i docenti hanno illustrato nel dettaglio i percorsi di studio e le opportunità offerte dal Polo.

Con un’offerta formativa in espansione e un crescente interesse da parte degli studenti, il Polo Universitario di Civitavecchia si conferma un punto di riferimento strategico, capace di attrarre giovani non solo dalla città ma anche dalle aree limitrofe, contribuendo alla crescita accademica e professionale del territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA