VETRALLA – L’istituto comprensivo “Scriattoli” di Vetralla ha concluso il progetto “PratichiAMO la gentilezza” portato avanti dalle insegnanti Maria Giulia Mileto e Loredana Vaccarotti con un collegamento via meet che ha visto come ospite d’onore la Maria Rita Parsi. La nota psicoterapeuta ha subito voluto stabilire un contatto diretto con i ragazzi, mostrando cordialità, empatia e accoglienza nei loro confronti. La dirigente Deborah Puntel ha presentato il progetto scolastico descrivendone gli obiettivi formativi prioritari volti a creare una cultura condivisa di rispetto e di parità fra le persone. Maria Rita Parsi, con un linguaggio colloquiale e vicino ai giovani, ha sottolineato l’importanza della scuola e la sua “missione salvifica”: insieme con la famiglia essa può suggellare un’alleanza in grado di fornire ai ragazzi gli strumenti culturali utili a conoscere e difendere i propri diritti ed eventualmente a contrapporsi alle realtà difficili. Se «il segreto della felicità è la libertà e il segreto della libertà è il coraggio» secondo Maria Rita Parsi è anche vero che libertà e coraggio da soli non bastano, devono trovare gli alleati giusti per potersi affermare: la cultura è uno di questi. La professoressa ha anche valorizzato la figura della donna nella sua pluralità di ruoli: da mamma dedita alla casa e alla famiglia, alla donna impegnata in altri lavori. Numerose sono state le domande dei ragazzi, che hanno mostrato grande interesse e partecipazione rispetto ai temi affrontati: il significato e il potere della gentilezza, l’importanza delle arti, la necessità di dare forma a una coscienza di sé e conoscere le proprie passioni, l’utilizzo competente e monitorato dei nuovi mezzi di comunicazione. La psicoterapeuta ha risposto a tutte le domande degli alunni, che sono rimasti coinvolti ed affascinati dalla modalità comunicativa adottata, così carica di competenza e di gentilezza; hanno ascoltato con grande attenzione i suoi consigli e le hanno confidato le loro preoccupazioni. A conclusione, i ragazzi hanno mostrato un emozionante video con le attività realizzate nella scuola in occasione del 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. L’iniziativa era patrocinata dal “Rotary Club Sutri e Tuscia Ciminia.

