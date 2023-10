CIVITAVECCHIA – L’istituto Marconi sarà al Maker Faire Rome che si terrà da domani a domenica alla Fiera di Roma. Un progetto ambizioso, nato dalla collaborazione tra studenti e docenti, porta in alto il Marconi con la Stazione di monitoraggio ambientale intelligente ed immersiva. Come spiega il docente di informatica Claudio Capobianco il progetto era iniziato lo scorso anno grazie a fondi Pnrr e si trattava di un corso aperto a studenti e docenti (di ogni disciplina). «La cosa positiva - racconta - è che noi docenti abbiamo coinvolto i colleghi di altre discipline come ad esempio scienze e questo ci ha permesso di creare una stazione di monitoraggio ambientale grazie a cinque dispositivi, di facile programmazione, e ad un’antenna dal raggio di 2 km installata nel nostro istituto. I dati raccolti sono analizzati dall’Intelligenza artificiale». Un progetto innovativo perché, oltre a coinvolgere ragazzi e docenti, va a sfruttare strumenti di semplice utilizzo con un approccio multidisciplinare che ha permesso, ad esempio, di impostare i giusti parametri e “insegnare” all’Ia a leggerli correttamente. La fiera di robotica, intelligenza artificiale, metaverso, e-sport e molto altro è alla sua XI edizione e docenti e ragazzi dell’istituto Marconi di Civitavecchia saranno allo Stand B12 (pav. 8). Il progetto ha coinvolto 22 docenti e 9 studenti.

