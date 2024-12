LADISPOLI - L’istituto comprensivo Ladispoli 1 protagonista a “Didacta Italia”, il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica. Quest'anno, l’evento si è svolto per la prima volta in Puglia, presso la Fiera del Levante a Bari, dopo il successo delle precedenti edizioni siciliane. Didacta Italia – Edizione Puglia, organizzata da Firenze Fiera in collaborazione con la Regione Puglia, ha rappresentato un appuntamento cruciale per i professionisti dell’istruzione. Ospitata in un'area espositiva di oltre 12mila metri quadrati, la manifestazione ha accolto dirigenti scolastici, docenti, formatori e operatori del settore, offrendo un ricco programma formativo e momenti di confronto sulle nuove sfide della didattica. «L'evento si è rivelato un’occasione unica per la formazione continua e l'aggiornamento, con numerosi workshop - spiegano dalla scuola - seminari e laboratori pratici, volti a esplorare le ultime innovazioni in ambito educativo. Il coinvolgimento di INDIRE, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, come partner scientifico, ha garantito la qualità delle attività proposte, in linea con le esigenze delle scuole italiane. La partecipazione della preside Antonella Mancaniello e dei docenti dell'I.C. Ladispoli 1 ha testimoniato la volontà dell’istituto di essere all’avanguardia nell'innovazione educativa, ponendo l’accento sulla formazione continua del personale scolastico e sull’apertura alle migliori pratiche didattiche. Durante le giornate della fiera, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con colleghi di tutta Italia, scambiando esperienze e idee per migliorare la qualità dell’insegnamento. Didacta Italia – Edizione Puglia ha rappresentato, per i partecipanti, un'importante occasione per arricchire il proprio bagaglio professionale e tornare a scuola con nuove idee e spunti per la crescita degli alunni. L'Istituto Comprensivo Ladispoli 1 conferma così il proprio impegno nel promuovere un’istruzione di qualità, in un contesto di continuo aggiornamento e innovazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA