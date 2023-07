VETRALLA -Non si ferma il progetto avviato dalla Provincia di Viterbo per la riqualificazione dei plessi scolastici della Tuscia. Molti sono infatti i cantieri aperti nelle scorse settimane: tra i lavori iniziati ci sono anche quelli per la manutenzione straordinaria del manto di copertura delle palestre dell'istituto Pietro Canonica. L'intervento si è reso necessario dal momento che sono rintracciabili alcune infiltrazioni d'acqua dall'interno delle palestre, nel soffitto e nelle travi. Inoltre, la pavimentazione di copertura in alcuni tratti è degradata e bisognosa di manutenzione. I lavori consistono quindi in primo luogo nella rimozione della gabbia di Faraday e demolizione dell'attuale pavimentazione. Poi, una volta posato un doppio strato di guaina, si procederà al rifacimento di una nuova ed efficiente pavimentazione, prima di completare l'intervento con il rimontaggio della gabbia di Faraday. Gli interventi di riqualificazione delle scuole sono una priorità della Provincia di Viterbo. Ecco infatti perché il Presidente Alessandro Romoli, il consigliere con delega all'edilizia scolastica Ermanno Nicolai e il dirigente del settore tecnico Umbro Pasquini si sono recati all'Istituto Pietro Canonica di Vetralla per un sopralluogo al cantiere e per accertarsi - parlando con professori, dirigenti scolastici ed operai - che tutto procedesse per il meglio. I lavori all'istituto Canonica di Vetralla, e tanti altri già in corso in vari plessi scolastici della Tuscia, hanno potuto prendere il via grazie a un ingente finanziamento dell'Unione Europea (nell'ambito del progetto Next Generation Eu) che la Provincia di Viterbo è stata in grado di aggiudicarsi.

I lavori nelle scuole si stanno dunque intensificando in questi mesi di estate perché obiettivo della Provincia di Viterbo è quello di sfruttare la pausa estiva delle lezioni per portare a termine gli interventi senza arrecare nessun disagio alle attività scolastiche.