NEPI - «Ecco il progetto della palestra riservata al nostro liceo , redatto dall’architetto Vincenzo Girolami e consegnato agli uffici della Provincia di Viterbo». Lo annuncia il sindaco del paese Franco Vita. «La palestra è collocata in prossimità del liceo , costruita su un’area di proprietà della Provincia, cedutale gratuitamente dal Comune proprio per lo scopo». La sua dimensione è di ml 26 x ml 15 per un totale di 390 mq. La copertura è in legno lamellare e dispone di spogliatoi e bagni separati per uomini donne e disabili e consente di effettuare diverse discipline sportive. Il progetto è finanziato con fondi Pnrr , circa 600mila euro , destinati , su specifica richiesta del Comune di Nepi, al liceo. «In tal modo il nostro liceo potrà disporre, oltre agli ampi spazi all’esterno , anche di una propria palestra e di un auditorium . Un risultato - conclude il sindaco - che aspettavamo da tempo e che si sta realizzando».