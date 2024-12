LADISPOLI - Il commissario capo, Fabio De Angelis, incontra i dirigenti degli istituti scolastici del territorio. Presente all'incontro anche la Ladispoli 1 con la preside Antonella Mancaniello e il professor Alessio Giannone. «L'incontro - hanno spiegato dalla scuola - ha rappresentato un’occasione preziosa per rafforzare la sinergia tra scuola e polizia, ponendo le basi per una collaborazione mirata a promuovere la cultura della legalità. Tra i temi principali affrontati, l’importanza di portare la polizia nelle scuole per presentare le diverse attività svolte, evidenziando non solo il lavoro di repressione, ma soprattutto quello di prevenzione. È stato inoltre discusso un progetto che prevede la possibilità per gli alunni di visitare il commissariato e la questura, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo delle forze dell’ordine, rendendoli più consapevoli del ruolo svolto dalla polizia nella tutela della città. Le tematiche centrali per questi incontri con i ragazzi includeranno il bullismo, il cyberbullismo e, più in generale, la legalità. Questi argomenti, sempre più attuali, necessitano di un’attenzione particolare per educare i giovani al rispetto delle regole e degli altri». Per la dirigente scolastica della Ladispoli 1 l'incontro ha rappresentato «un importante punto di partenza per costruire un dialogo costruttivo tra le istituzioni e i giovani. Educare alla legalità significa non solo trasmettere regole, ma creare una coscienza civile che favorisca il rispetto reciproco e la convivenza pacifica. Come scuola, siamo pienamente disponibili a collaborare per sensibilizzare i nostri studenti su questi temi fondamentali».