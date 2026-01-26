CIVITAVECCHIA – È stata firmata la Convenzione che consentirà agli studenti del triennio dell’Istituto Tecnico Economico Guido Baccelli di effettuare dei periodi formazione scuola-lavoro presso gli uffici amministrativi di Csp. Grazie alla collaborazione tra il presidente di Csp Francesca Romana Tomaselli, e il dirigente scolastico Giovannina Incorvaia, gli studenti potranno avere un primo impatto con il mondo del lavoro in maniera coerente con il percorso di studi già scelto e orientarsi ciascuno per il proprio futuro. «Lo stage rappresenta un passaggio fondamentale tra i libri scolastici e la pratica reale - commenta soddisfatto il professor Mauro Adamo, referente formazione lavoro e docente di Economia Aziendale del Baccelli - far parte, anche se per pochi giorni, di un importante contesto aziendale rafforza l’apprendimento e motiva lo studio; gli studenti possono comprendere meglio quanto studiato sui libri di testo e le dinamiche lavorative».