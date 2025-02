BASSANO ROMANO - Si è svolta sabato scorso la finale del concorso “Fare Impresa”, organizzato dall’istituto di istruzione superiore “Paolo Savi” di Viterbo nell’ambito delle attività di orientamento. L’evento ha visto la partecipazione di numerose scuole secondarie di primo grado della provincia, con studenti che hanno presentato le loro idee imprenditoriali davanti a una prestigiosa commissione di esperti del settore.

La giuria era composta dalla dirigente scolastica prof.ssa Paola Bugiotti, da una rappresentanza della Fondazione Carivit, dall’Ordine dei dottori commercialisti, dall’Ordine dei consulenti del Lavoro, dal Confartigianato, da Confindustria e da esponenti dell’imprenditoria locale: un panel di grande esperienza che ha valutato con attenzione i progetti dei giovani partecipanti.

A trionfare in questa emozionante competizione sono stati i ragazzi della classe 3A e 3B dell’istituto comprensivo di Bassano Romano: Hyra Erisjana, Ginevra Lilli, Lorenzo Conti, Giulia Liberati e Gianluca Steri. Il loro progetto, “Body Security”, ha conquistato il primo premio grazie alla creazione di un innovativo airbag totalbody, un dispositivo di sicurezza rivoluzionario pensato per proteggere il corpo in situazioni di emergenza. Apprezzabile anche il risultato del plesso di Oriolo Romano, quarto premio, con “Safka dalla sabbia all’alta moda” di Sara Marinangeli, Francesca Lo Noce, Anna Montironi, Amaranta Guastini, Krystel Onelli.

Il Business Plan del team ha colpito la commissione per la sua originalità, fattibilità e per l’attenzione alla sicurezza personale, dimostrando come i giovani possano avere idee brillanti e concretamente applicabili nel mondo dell’impresa.

Grande soddisfazione è stata espressa dai docenti e dai referenti del progetto, che hanno accompagnato i ragazzi in questo percorso di crescita e apprendimento. “Siamo orgogliosi del risultato ottenuto dai nostri studenti – ha dichiarato il prof. Giovanni Mentuccia, docente dell’istituto comprensivo di Bassano Romano che ha coordinato il lavoro del gruppo vincitore – Hanno dimostrato creatività, spirito di squadra e capacità di progettazione degne di veri imprenditori”.

Questo successo conferma l’importanza di una didattica attiva, in cui gli studenti siano protagonisti del loro apprendimento. Esperienze come il “Fare Impresa” dimostrano che l’educazione può essere dinamica e coinvolgente, stimolando nei ragazzi il desiderio di mettersi in gioco e sviluppare competenze pratiche fondamentali per il loro futuro.

«Congratulazioni ai vincitori per questo straordinario traguardo», commentano dall’istituto.

