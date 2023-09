CIVITAVECCHIA – Librerie, cartolibrerie, supermercati ma anche siti online e mercato dell’usato. C’è fermento in queste settimane, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole, con le famiglie alle prese con gli acquisti per i propri figli. E, come ogni anno, si parla di “caro scuola” con rincari e spese che pesano, e non poco, sul bilancio familiare. Secondo Federconsumatori si va incontro ad un +4% del costo per i libri, + 6,2% per il corredo scolastico e 2% per le dotazioni tecnologiche. Tirando le somme, come sottolineato da Assoutenti, la stangata sarà in media tra l'+8 e il +10% a studente per quest’anno. Le librerie e le cartolibrerie in molti casi offrono il servizio dei libri usati consentendo risparmi importanti sui prezzi del nuovo. «Gli aumenti ci sono stati, indubbiamente, ma nulla di cui preoccuparsi - ha confermato la titolare di una delle cartolerie cittadine - cerchiamo sempre di andare incontro al cliente, cercando di farlo risparmiare, accontentandolo il più possibile». Per i libri di testo la spesa può variare dai circa 300 euro a studente della prima media ai 600/700 euro del liceo, compresi i dizionari. «Finora - ha fatto eco un altro negoziante - ho registrato il 3% di incremento del prezzo dei libri rispetto all'anno scorso. La cancelleria è aumentata sicuramente ma l'aumento più importante c'è stato sui prodotti di carta (cartelline, maxi quaderni, blocchi da disegno) giustificato dell'incremento del 60% della cellulosa a livello mondiale».

