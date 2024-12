CIVITAVECCHIA – Un momento di festa e l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale. Alle 10.30 gli alunni delle classi quarte e quinte della primaria De Curtis si esibiranno con canti e brani natalizi alla chiesa di San Francesco di Paola. Un totale di circa 130 bambini diretto dall’infaticabile maestra Laura Gurrado, tornata per l’occasione nella sua scuola, per un concerto natalizio emozionante e coinvolgente, dedicato ai genitori.