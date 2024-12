CIVITAVECCHIA – Si è svolta mercoledì 24 gennaio nell’aula magna del Liceo Scientifico, Linguistico e Musicale “G. Galilei” di Civitavecchia la cerimonia di consegna agli alunni dei diplomi delle certificazioni linguistiche di lingua spagnola e della targa di riconoscimento, che evidenzia la prestigiosa collaborazione in essere tra il Liceo e l’Instituto Cervantes di Roma. Dal 2014 la scuola è centro di esami Dele - Diplomas de Español como Lengua Extranjera, certificazioni ufficiali concesse dall’Istituto Cervantes in nome del “Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España”, che certificano il grado di competenza e il dominio della lingua spagnola secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. «In un mercato caratterizzato da forte mobilità e in un’Europa senza frontiere - dichiara la responsabile del centro Dele, professoressa Maria Iannotti - risultano fondamentali la definizione di competenze certificabili e l’opportunità della trasferibilità delle qualifiche e dei diplomi. A livello internazionale è indispensabile una precisazione delle competenze plurilinguistiche e pluriculturali, poichè l’abilità a comunicare in più lingue e ad interagire con culture diverse rappresenta uno dei principali obiettivi della politica educativa dell’Unione Europea». Il dirigente scolastico, professoressa Loredana Saetta, il vicepreside professor Sandro Moretti, e i docenti di Lingua Spagnola, professori Maria Iannotti, Jaqueline Vigo, Andrea Cascianelli, hanno ricevuto il prezioso riconoscimento in un clima di festa e di stima reciproca che ha coinvolto anche gli studenti della scuola. Parte integrante della cerimonia è stata la consegna dei diplomi di certificazione linguistica agli studenti e ai referenti delle scuole secondarie di I e II grado coinvolte del territorio che hanno raggiunto questo importante traguardo attraverso un percorso di sacrifici e duro lavoro, ma che ha restituito loro una grande soddisfazione. Il Dipartimento di Lingue del Liceo esprime grande soddisfazione per l’ampia partecipazione ai corsi da parte degli studenti, il cui impegno ha consentito loro di sostenere e superare brillantemente i difficili esami finali per il conseguimento dei diplomi delle certificazioni linguistiche, ormai necessarie per un profiquo inserimento nel mondo universitario e lavorativo. Al Liceo “Galilei”, infatti, l’anno scolastico si è aperto con la cerimonia di consegna dei diplomi delle certificazioni Cambridge di lingua inglese, e il 9 febbraio prossimo si terrà la cerimonia di consegna dei diplomi Delf di lingua francese.

