LADISPOLI - Un podio tutto per l’Alberghiero di Ladispoli quello della “Festa del Bio e MontagnaMadre” che si è svolta all’Orto Botanico di Roma il 29 e 30 marzo per parlare di agricoltura biologica e sostenibile come strumento di valorizzazione dell’ambiente, con riferimento specifico alle aree interne e di montagna. «Torniamo, ancora una volta da vincitori, ad un evento che seguiamo sempre con grande interesse. - ha sottolineato il professor Paolo Ferranti, docente di pasticceria - Il tema dell’educazione al consumo consapevole e del cibo biologico è parte integrante del nostro percorso formativo, così come i concetti di ecosostenibilità, filiera, tracciabilità e qualità dei prodotti. Siamo orgogliosi di aver occupato l’intero podio con una rappresentanza dell’Alberghiero». Valerio Azzari, Damiano De Angelis e Lavinia Gabriela Zagan: questi i nomi degli studenti che hanno raggiunto l’ambito traguardo del primo, secondo e terzo posto per aver saputo realizzare, con un’interpretazione personale, moderna e creativa, un piatto realizzato con prodotti biologici. Come premio un prezioso pacco-dono da 100 kg per la scuola e tre da 30 kg ciascuno per gli studenti.

