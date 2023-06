L’Unitus conferma il suo impegno a favore di studentesse e studenti garantendo il diritto allo studio e un effettivo accesso ai corsi universitari, nonché premiando il merito e l’impegno.

Recentemente, l’ateneo ha pubblicato tre bandi per borse di studio sul suo sito istituzionale, offrendo complessivamente 52 borse di studio.

Il bando Unitus for Talent 1 prevede l’assegnazione di borse di studio a favore delle future matricole che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado nell’anno scolastico 2022/2023, riportando una votazione di 100 o 100 e lode.

L’università ha messo a disposizione 30 borse di studio intitolate “Bonus formazione per il merito” dell’importo di 500 euro ciascuna. L’università della Tuscia fornisce anche sostegno agli studenti che, al compimento della maggiore età, si trovano a vivere al di fuori dalla famiglia di origine a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Studentesse e studenti care leavers, che si iscrivono per la prima volta all’università della Tuscia, nell’anno accademico 2023/2024, possono presentare domanda per partecipare a una selezione finalizzata all’assegnazione di borse di studio dell’importo di 500 euro ciascuna.

Infine, l’ateneo viterbese sostiene gli studenti che hanno affrontato o si trovano ad affrontare gravi situazioni personali.

Queste circostanze includono gravi patologie dell’interessato/a verificatesi tra il 1º gennaio 2023 e la data di presentazione della domanda, gravi patologie o decessi di familiari conviventi, gravi difficoltà economiche familiari o personali, gravi difficoltà in conseguenza di calamità naturali che hanno colpito lo/la studente/studentessa o il suo nucleo familiare o, infine, la nascita di un figlio. Gli studenti interessati possono partecipare alla selezione per ottenere una delle 20 borse di studio, ciascuna del valore di 500 euro. «L’impegno dell’università della Tuscia nel fornire assistenza finanziaria agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie, dimostra la nostra volontà di promuovere pari opportunità nell’istruzione superiore – afferma il Rettore Stefano Ubertini -, queste borse di studio non solo alleviano il peso finanziario sulle famiglie, ma incoraggiano anche studentesse e studenti a perseguire l’eccellenza e a superare circostanze difficili». «Queste opportunità rappresentano un grande incoraggiamento per gli studenti meritevoli – aggiunge Andrea Genovese, delegato del rettore al diritto allo studio -, offrendo un riconoscimento tangibile al loro impegno e alla loro dedizione negli studi. Allo stesso tempo, le borse di studio destinate ai care leavers e agli studenti affrontanti difficoltà personali dimostrano la sensibilità e l’attenzione dell’ateneo verso la diversità di situazioni che gli studenti possono incontrare lungo il percorso accademico».

Per ulteriori informazioni sui requisiti richiesti e le modalità di candidatura, gli interessati sono invitati a consultare il sito web www.unitus.it. La scadenza è fissata al 15 ottobre 2023.

©RIPRODUZIONE RISERVATA