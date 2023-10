CERVETERI - Ci saranno anche i ragazzi dell'istituto Mattei di Cerveteri tra gli studenti che prenderanno parte quest'anno al Viaggio della Memoria nei campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau. L'iniziativa, in occasione dell'80esimo anniversario del rastrellamento degli ebrei da Roma del 16 ottobre 1943, è stata promossa dal Campidoglio, insieme a Città Metropolitana di Roma Capitale e in collaborazione la Fondazione Museo della Shoha e la Comunità ebraica di Roma. Dal 22 al 24 ottobre, ragazzi e ragazze delle classi quarta e quinta delle scuole superiori di Roma e dell’area metropolitana visiteranno i campi e incontreranno i testimoni sopravvissuti. «Finalmente possiamo tornare nei luoghi fisici della Memoria - ha commentato il sindaco di Roma e della Città Metropolitana di Roma Capitale, Roberto Gualtieri - Lo facciamo con un grande senso di responsabilità istituzionale e umana. È importante che i giovani studenti vedano con i propri occhi cosa successe in quegli anni bui, quando la barbarie nazista mieteva le sue vittime nei campi di concentramento e sterminio».

