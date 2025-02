LADISPOLI - La Ladispoli 1 si anima con le "Giornate dello Sport e delle Arti", iniziativa che ha coinvolto gli alunni di tutti i plessi in un’esperienza educativa che ha unito creatività, movimento e apprendimento. L’obiettivo è stato quello di valorizzare l’importanza dell’arte e dello sport nella crescita dei ragazzi, stimolando fantasia, espressione personale e spirito di squadra.

Nel plesso Borsellino, i più piccoli hanno esplorato l’universo attraverso coloratissimi cartelloni e lavori sul tema dello spazio e dei pianeti. Le insegnanti hanno poi proposto giochi di educazione motoria, che hanno entusiasmato gli alunni, rendendo l’apprendimento ancora più dinamico e coinvolgente. Nel plesso Livatino, la giornata è iniziata in palestra, dove gli alunni si sono cimentati in percorsi motori ispirati ai “viaggi spaziali”, simulando un’avventura tra stelle e galassie. Successivamente, nella sala cinema del plesso, hanno assistito alla proiezione di film a tema spaziale, per poi dedicarsi alla realizzazione di cartelloni, plastici di pianeti e stelle. Tra i lavori più originali, alcuni studenti hanno costruito veri e propri telescopi artigianali, con l’obiettivo di osservare il cielo nelle notti stellate.Nel plesso Rodari, gli studenti hanno dato spazio alla loro creatività attraverso splendidi lavori all’acquerello, immergendosi in tecniche artistiche affascinanti. Durante la mattinata, è stata anche inaugurata l’aula digitale, un momento significativo per l’istituto: gli alunni hanno usato i pc portatili disponibili nelle nuove aule 3.0, che gli permetteranno di lavorare in modo più autonomo e interattivo, avvicinandosi alle nuove tecnologie. Nel plesso Falcone, sede centrale della scuola, le attività artistiche sono state protagoniste. Ogni classe ha partecipato a laboratori di arte, sperimentando tecniche diverse per esprimere il proprio talento creativo. Gli alunni del tempo normale hanno lavorato in laboratori di arte e geografia con là pixel art e prodotto elaborati con il coding e l’utilizzo dei Chromebook e di un robot. Molti hanno lavorato a classi aperte in orizzontale e verticale per approfondire la conoscenza di alcune scienziate tramite presentazioni Canva, canzoni e laboratori artistici. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado, invece, hanno preso parte al laboratorio dedicato a Pablo Picasso, esplorando la sua arte rivoluzionaria e il suo modo di interpretare il mondo attraverso forme e colori. Le giornate si sono concluse con grande entusiasmo con un torneo di pallavolo, che ha visto gli alunni della scuola secondaria sfidarsi in partite avvincenti, tra sana competizione e spirito di squadra. Le “Giornate dello Sport e delle Arti” hanno dimostrato ancora una volta quanto arte e movimento siano elementi essenziali per la crescita e la formazione degli studenti. L’I.C. Ladispoli 1 continua così a promuovere un’educazione completa e inclusiva, in cui creatività, sport e cultura si intrecciano per offrire ai ragazzi un percorso formativo ricco e stimolante.