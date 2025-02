Torna l’apertura straordinaria del Centro vaccinale della Asl di Viterbo, al primo piano della Cittadella della Salute di Viterbo, con un open day che si svolgerà sabato 1 marzo, dalle ore 9 alle ore 13.

L’appuntamento con la vaccinazione gratuita sarà prevalentemente incentrato sulla prevenzione dell'Herpes zoster, il cui vaccino è particolarmente raccomandato per le persone con marcata compromissione della risposta immunitaria. Il vaccino è utile anche nella prevenzione della nevralgia posterpetica, una complicanza spesso invalidante e resistente alla terapia.

L’Herpes zoster, noto anche come Fuoco di Sant'Antonio, è causato dalla riattivazione del virus della Varicella, rimasto latente nell'organismo dopo una pregressa infezione, solitamente contratta in età infantile. La vaccinazione contro l’Herpes zoster è gratuita per i soggetti over 65 anni (esclusivamente per i nati dal 1952 al 1960).

Inoltre, ne hanno diritto le persone con particolari condizioni di rischio, come coloro che presentano una immunodepressione severa (ad esempio pazienti oncologici o in terapia immunosoppressiva) e per i soggetti affetti diabete mellito, malattie cardiovascolari, Bpco e asma. In presenza di queste condizioni è necessario presentarsi con un certificato del proprio medico. L'evento sarà aperto anche per la somministrazione di altri vaccini, tra cui, quello contro il Meningococco B e Acwy (importante per la prevenzione delle meningiti batteriche), antipneumococcico (utile per prevenire infezioni gravi come la polmonite), antinfluenzale (raccomandato per la protezione stagionale), contro il morbillo, la parotite, la rosolia e la varicella (fondamentale per l'immunizzazione contro queste malattie infettive), anti Hpv. Quest’ultimo, in particolare, è offerto attivamente nella fascia di età 11 - 12 anni ed è gratuito fino al compimento dei 26 anni (per i maschi a partire dai nati nel 2006), con estensione a categorie a rischio. L'iniziativa è rivolta non solo alla popolazione fragile e a rischio, ma anche agli adolescenti, per garantire una copertura vaccinale completa. Alcuni di questi vaccini potranno essere somministrati contemporaneamente. Sarà inoltre presente personale sanitario per consulenze e informazioni. L'accesso è libero, tuttavia, per garantire un afflusso ordinato e ridurre al minimo i tempi di attesa, si consiglia vivamente di prenotare contattando il numero 0761 237020, 237021, 237022, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Gli operatori saranno a disposizione per fornire informazioni dettagliate e fissare appuntamenti in base alle diverse esigenze vaccinali, assicurando un percorso rapido e organizzato per tutti i partecipanti.

