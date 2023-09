TOLFA - Prevenzione del diabete al centro di un progetto importante per i cittadini collinari. L’Adiciv, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Tolfa, invita tutti all'evento di prevenzione al diabete. Grazie alla collaborazione della Asl Rm 4 nella persona del direttore sanitario dottoressa Cristina Matranga e della Cri Allumiere-Tolfa presieduta da Giulia Bonamici sarà possibile effettuare degli screening gratuiti per prevenire la presenza del diabete. Liniziativa sarà presentata giovedì con una conferenza stampa alle 17 nella Pinacoteca comunale di Tolfa. Come sempre in prima linea nel sociale e nella prevenzione c'è la Fondazione Cariciv: la presidente Gabriella Sarracco, infatti, ha fortemente voluto sostenere questa importante campagna. Prezioso il contributo anche della banca BCC e della Regione Lazio sempre sensibili a questi temi. "Da subito ho accolto la proposta dell’Adiciv – spiega l’assessore di Tolfa, Alessandro Tagliani - il nostro Comune vuole essere pioniere di iniziative che riguardano la salute dei nostri cittadini. Auspichiamo che si arrivi sempre di più a mettere in piedi politiche di sensibilizzazione e prevenzione. Vi aspettiamo, sabato 16 Settembre dalle 9 alle 13 al Centro Anziani La Rocca APS, all’ingresso della villa comunale, per gli screening gratuiti”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA