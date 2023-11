CIVITAVECCHIA – L’Adiciv – Associazione diabetici Civitavecchia – in collaborazione con la Croce Rossa, con il Lions club e con la Asl Roma 4 ha organizzato per sabato, in occasione della giornata mondiale del diabete, una serie di iniziative di screening nel piazzale del supermercato Coop di Boccelle. Dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 verranno effettuati screening gratuiti per la valutazione del rischio diabetico e della retinopatia, con possibilità di ricevere informazione sulla sua gestione. Inoltre sarà organizzata una camminata, con ritrovo alle 9.30 al parcheggio e partenza per le 10.

Come ha spiegato il presidente dell’Adiciv Sandro Luciani si tratta dell’iniziativa clou delle attività dell’associazione. Sarà una giornata di informazione e formazione per tutte le persone che verranno ma soprattutto una giornata «di screening grazie alla dottoressa Mollicone e all’attrezzatura dell’ospedale sarà effettuato lo screening oculistico per la retinopatia».

Il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga ha detto: «Vi ringrazio per questa opera meritoria svolta in sinergia tra più realtà associative del territorio. È molto importante questo lavoro di sensibilizzazione e stimolo nei confronti della popolazione. Sappiamo che il diabete incide per il 7% sulla popolazione, numeri importanti. È fondamentale agire in sinergia. Per noi è un periodo di grande attività, con il direttore della Diabetologia Graziano Santantonio è stata attivata una vera e propria rete diabetologica che coinvolge più punti sul territorio e i due ospedali e mette insieme medici di medicina generale, personale dipendente e specialisti ambulatoriali. Cerchiamo di coinvolgere il più possibile i mmg affinché facciano la loro parte. I pazienti in carico alla diabetologia sono il 63% della popolazione diabetica stimata, il 13 abbiamo presentato questa rete che è una di quelle che funzionano meglio. Le reti presentate erano 4, molte altre ne abbiamo in cantiere. Ne è un esempio la rete oculistica che affianca quella diabetologica. L’incontro con i medici del territorio sarà periodico, ogni 6 mesi». Il prossimo si terrà ad aprile. «La Rete diabetologica – ha continuato Matranga - sta funzionando da buon esempio, una buona pratica che vogliamo replicare».

Santantonio ha spiegato che il lavoro di costruzione «della rete diabetologica è frutto dell'impegno di tante persone, ci sono dieci diabetologi sull’azienda, 4 dipendenti e 6 specialisti. Inoltre è in atto uno sforzo economico dell'azienda davvero importante. È previsto un aumento di 51 ore di specialistica ambulatoriale. Sono stati anni di grande stimolo di lavoro». I destinatari della giornata di sabato sono tutte quelle «persone a rischio di sviluppare il diabete che è una malattia subdola. Su tre persone che hanno il diabete, infatti, una non sa di averlo. Dobbiamo far emergere le persone a rischio».

Stefania Tinti, presidente Lions Club Civitavecchia S. Marinella Host, ha espresso soddisfazione nell’azione di rete e ha promesso il supporto dei Lions anche nei prossimi anni. Presente anche la Croce rossa di Civitavecchia che sabato avrà un ruolo fondamentale nella fase di screening insieme ai volontari dell’Adiciv e al personale medico.

