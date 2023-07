CIVITAVECCHIA – Ad un anno e tre mesi dalla sua nomina alla guida del cda dell’Osservatorio Ambientale il presidente Ivano Iacomelli tira le somme su quanto è stato fatto, su quanto si sta facendo e traccia il cammino per il futuro del Consorzio.

Presidente Iacomelli, un anno di duro lavoro per rimettere in moto l’Osservatorio. Quali sono state le priorità individuate e il percorso seguito? «L’Ente è stato fermo per circa sei anni e quindi la cosa più importante è stata la riattivazione, come voluto dai sei Sindaci del Consorzio (Civitavecchia, Santa Marinella, Allumiere, Tolfa, Tarquinia e Monte Romano) ci siamo subito quindi messi al lavoro in tal senso. Quest’anno, ad esempio, tramite i dati dell’Arpa - che ricordo essere l’ente preposto al monitoraggio dell’aria - ci siamo dedicati alla messa a sistema dell’invio quotidiano dei dati di polveri, polveri sottili, eccetera ai Sindaci. Ci siamo presi un bell’impegno di trasparenza».

Trasparenza al primo posto quindi? «Sì, per questo abbiamo rimesso in piedi il sito, dove è possibile vedere i progetti, le ricerche e le consulenze messe in campo. Per fare questo ci siamo affidati a società specializzate e pensiamo di aver creato un sito all’avanguardia perché per noi è fondamentale essere trasparenti, vogliamo far vedere ai cittadini come si spendono i loro soldi».

Far funzionare un Osservatorio ambientale in un territorio che potremmo definire critico, almeno per quantità di fonti inquinanti, come il nostro è una bella responsabilità e servono competenze specifiche, giusto? «Certamente, proprio per questo dopo la mia nomina da parte del sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, con l’avallo di tutti gli altri Sindaci, abbiamo inserito un responsabile tecnico scientifico che è un’autorità nel campo. Parlo del dottor Mauro Rotatori, già primo ricercatore del CNR (Responsabile delle attività di ricerca sulle emissioni gassose da impianti industriali), docente universitario e componente della Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente, è al momento componente della Commissione IPPC per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale; componente della Consiglio direttivo “Emission Trading System”; e presidente del comitato di vigilanza e controllo di cui all’articolo15, comma 1, DM 22 del 14-2-2013 “Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto per determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)”. Insomma una vera autorità. La sua enorme esperienza nel campo dell’analisi degli impatti ambientali, in particolar modo quelli derivanti da emissioni gassose, sarà fondamentale per lo sviluppo delle attività che il Consorzio sta realizzando e realizzerà in futuro. Con lui stiamo cercando di dare risposte a tutte le problematiche di un territorio come il nostro, sicuramente complesso e su cui è giusto che ci sia controllo».

Dall’aria al mare, l’Osservatorio ha fatto della trasparenza e della comunicazione la sua “mission”, è questo l’obiettivo dell’app Marenostrum Lazio? «Questo e non solo. Ricordiamo che tre dei nostri comuni sono bagnati dal mare e gli altri ne fanno utilizzo è importante, quindi, fornire dati aggiornati sulla balneabilità del mare. All’interno dell’app, inoltre, è possibile anche visionare i dati sulla qualità dell’aria ma la cosa davvero importante è che i cittadini possono segnalare eventuali anomalie o sospetti di inquinamento in tempo reale inviandoci foto o comunque avvisandoci di un problema in essere. Subito dopo noi ci muoveremo avvisando le autorità preposte perché l’Osservatorio deve essere presente e vigilare».

Una novità importante, sicuramente. Ce ne sono altre in cantiere? «Sì, tra i progetti più importanti che stanno per partire c’è sicuramente quello che vede coinvolta l’Asl Roma 4, l’Asl di Viterbo e il Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio in merito al monitoraggio dello stato di salute della popolazione e allo sviluppo del Registro Tumori. Stiamo progettando una piattaforma online con tutti gli indicatori di salute degli abitanti dei comuni dell’Osservatorio. Partendo dal registro dei tumori forniremo i dati con le informazioni individuali degli stili di vita della popolazione di questo territorio, oltre agli effetti ambientali e occupazionali sulla mortalità e l’incidenza dei tumori sui cittadini».

Un aggiornamento sullo stato di salute del territorio chiesto da anni, e a gran voce, da associazioni e cittadini. Cosa vi ha spinto? «Riteniamo sia fondamentale procedere con una analisi della situazione. Stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli e comunicheremo il tutto con un convegno aperto alla città. Vogliamo fornire una analisi dello stato di salute dei cittadini del territorio».

Vicinanza ai cittadini, trasparenza e attenzione ai costi stanno muovendo la governance dell’ente. Ci sono altri progetti in cantiere? «Proprio per ottimizzare i costi ed essere più facilmente raggiungibili stiamo portando la nostra sede a Civitavecchia, in via Bramante. A breve inizieranno i lavori. Qui saremo sempre a disposizione dei cittadini. Sono diverse, invece, le cose su cui lavoriamo ogni giorno. Penso ad esempio all’aver preso in consegna i pannelli comunicativi che andremo a sostituire con pannelli a led, dei veri e propri schermi in cui proietteremo i dati aggiornati sull’inquinamento e quant’altro con tanto di grafici e fotogrammi a portata di utente, in modo che tutti possano leggere la situazione ambientale senza problemi. Il tutto con una grande attenzione ai costi. Stiamo anche valutando lo spostamento delle centraline per individuare posizioni in grado di captare meglio la situazione a livello di inquinamento. Attualmente abbiamo ridotto il personale, oltre me e il responsabile scientifico abbiamo due dipendenti».

Manca solo un tema da affrontare, forse uno dei più “tosti”, quello dei rifiuti. Come si pone l’Osservatorio? «Presto interverremo con uno studio sul Biodigestore perché noi siamo dell’idea che il progetto proposto da 120mila tonnellate sia sovradimensionato rispetto ai bisogni del territorio. Certo è che va trovata una soluzione».

Una particolare attenzione anche al Monumento naturale della Frasca e al suo mare? «Sì, presto partirà un progetto per analizzarne le acque. Voglio controllare cosa è successo in questi anni e capire, eventualmente, come farvi fronte».

