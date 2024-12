CIVITAVECCHIA – Nuovo appuntamento con gli screening nelle farmacie comunali di Civitavecchia. La Farmacia “Aurelia” organizza infatti per sabato 7 dicembre 2024, dalle 9:00 alle 13:00, la giornata MOC, in collaborazione con l’azienda Paladin Pharma. L’esame permette la valutazione della densità minerale ossea attraverso la tecnica dell’ultrasuonometria ossea.

La giornata è particolarmente indicata per donne in menopausa e post menopausa in quanto sono le più colpite da problemi legati alla fragilità ossea (a causa della diminuzione degli estrogeni). È anche indicata per soggetti con stile di vita sedentario, con predisposizione genetica e individui di età adulta, sia uomini che donne. Lo strumento utilizzato per la giornata in farmacia è la MOC ad ultrasuoni per la valutazione della densità minerale ossea.

Tutti coloro che intendono eseguire lo screening possono prenotare un appuntamento direttamente in farmacia, in Via Niccolò Paganini, 7 a Civitavecchia (zona Borgata Aurelia) telefonando allo 0766 560176 (in orario 8:30/13:00) oppure inviando una richiesta e-mail a: farmaciaborgataaurelia@civitavecchiaservizipubblici.it .