FIUMICINO - «Un evento a cui tenevo particolarmente» ha dichiarato Davide Peli, Responsabile Nazionale della Formazione per UGL TA, «soprattutto per le implicazioni immediate che un buon uso di questi strumenti comporta nell’attività di primo soccorso da parte dei non addetti ai lavori». Secondo Peli, la sola presenza dei defibrillatori non è sufficiente a garantire la loro efficacia, poiché in caso di emergenza ogni secondo può fare la differenza per salvare una vita o evitare danni permanenti dovuti all’arresto cardiaco. «Per questo cercheremo, attraverso la Scuola di Formazione che coordino, di moltiplicare gli appuntamenti sul tema».

Anche il Segretario Nazionale di UGL TA, Francesco Alfonsi, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Trovo che l’iniziativa odierna sia non solo utile ma addirittura necessaria, perché rappresenta un’estensione del concetto stesso di tutela della salute dei lavoratori e non solo». Alfonsi ha poi evidenziato la valenza etica e umana dell’intervento tempestivo: «Riportare una persona colta da malore in vita è un gesto di una potenza quasi divina, così come far scaturire nuovamente quel primo battito, ad un cuore fermo, equivale ad una rinascita».

A dirigere il corso è stato Rocco Caia, Dirigente Sindacale UGL e formatore internazionale di BLS-D, che ha ribadito la necessità di coinvolgere il maggior numero possibile di lavoratori in queste sessioni formative: «Credo sia molto importante coinvolgere quanti più lavoratori possibile in questi corsi. Non solamente i dirigenti, ma la platea lavorativa tutta dovrebbe essere formata».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di UGL Trasporto Aereo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, promuovendo una cultura del primo soccorso che può fare la differenza tra la vita e la morte nei momenti più critici.