Contro la pandemia silente delle infezioni multiresistenti, nasce Maiday Infectivology, il primo e unico network tra i centri italiani di infettivologia, su piattaforma digitale, per la gestione e la consulenza delle infezioni ospedaliere multiresistenti, realizzato dalla Società italiana di terapia antinfettiva (Sita) con il contributo non condizionante di Shionogi.

"Il motivo per cui Sita ha voluto realizzare il progetto Maiday Infectivology - afferma Matteo Bassetti, presidente Sita, direttore Malattie infettive ospedale Policlinico San Martino Irccs di Genova e Ordinario di Malattie infettive all’Università degli Studi del capoluogo ligure - è stato quello di creare un vero e proprio network tra i centri di infettivologia italiani per dare un aiuto, un supporto laddove, in qualche, modo ci sono meno competenze nella gestione dei batteri multiresistenti, o magari non c’è, in quel momento, un reparto di infettivologia strutturato, con la possibilità per questi centri di ricevere una second opinion e anche di condividere un percorso di aggiornamento clinico continuativo, attraverso webinar settimanali. Nella prima fase, che durerà circa 4 mesi- continua - viene avviato il progetto pilota con 3 centri “hub” e oltre 30 centri “spoke” afferenti al network; nella seconda fase, si uniranno altri 3 centri hub e verrà esteso il numero dei centri partecipanti, che arriverà a oltre 60 su tutto il territorio nazionale".

Negli ultimi anni - spiega una nota - il fenomeno dell’antibiotico-resistenza (Amr, Antimicrobial resistance) è aumentato con un significativo impatto sulla sanità pubblica e importanti implicazioni sia dal punto di vista clinico sia economico. Il secondo Rapporto stilato dall’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) e dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), registra alte percentuali di resistenza agli antibiotici di ultima linea in diversi Paesi europei, al punto che il fenomeno viene definito come una ‘minaccia per la sicurezza dei pazienti’.