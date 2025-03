Una nuova serie di ecografi nata con un progetto chiaro in mente: semplicità d’uso, massima portabilità e facilità di pulizia, insieme all’eccellenza nella qualità delle immagini. È la MyLabC-Series, presentata da Esaote, gruppo attivo nell’innovazione nel settore dell’imaging medicale – ecografia, risonanza magnetica dedicata e information technology per la sanità – al congresso europeo di radiologia (Ecr) di Vienna.

A catturare l’attenzione l’ultimo arrivato della serie: MyLab C30, rivolto ai radiologi e, in particolare, alla radiologia interventistica, grazie all’esclusivo pannello di controllo pulibile, al touchscreen, insieme a un portafoglio completo di sonde e strumenti basati sull’intelligenza artificiale.

“MyLab C30 è il top di gamma della nostra linea portatile. Il prodotto è dedicato all’ambiente radiologico con un focus particolare sull’interventistica grazie al nuovissimo pannello di controllo completamente ridisegnato e pulibile e alla semplicità d’uso che si basa su uno strumento di intelligenza artificiale. Tutto questo, unito al massimo livello di qualità delle immagini, eleva la nostra esperienza nel segmento portatile. Sappiamo che oggi c’è una crescente necessità di fornire assistenza sanitaria ovunque. Quindi c’è bisogno di soluzioni portatili e mobili che possano cambiare e adattarsi agli ambienti più difficili, come ad esempio il pronto soccorso, ma anche la terapia intensiva. Ed è per questo che è nato il secondo sistema, MyLab C25. Quindi abbiamo rinnovato completamente il nostro portafoglio e questo è l’ultimo pezzo del puzzle che si aggiunge al nostro segmento compatto con la serie MyLab C”, ha spiegato Martina Cereseto, Ultrasound Product Manager di Esaote.

Insieme a MyLabC25, quindi, la nuova serie Ultrasound C di Esaote combina portabilità con prestazioni eccellenti e design italiano, con una tastiera touch pulibile e un trackpad abilitato per gesti per un flusso di lavoro fluido ed efficiente. L’intelligenza artificiale è fondamentale per supportare applicazioni avanzate addominali, prostatiche e mammarie, consentendo ai radiologi di eseguire interventi accurati e minimamente invasivi con maggiore sicurezza procedurale e risultati.