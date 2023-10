La nostra società è stata incaricata di promuovere la vendita del fondo immobiliare in via R. Cadorna di fronte all’ingresso del porto attualmente locato alla asl. L’ottima posizione garantisce un investimento sicuro per il presente e ottimo per il futuro (con rendita) sfruttando l’intera struttura per ogni tipo di attività soprattutto legata alla realtà portuale e crocieristica.

Primo bene con ingresso da via Cadorna, locale al piano terreno suddiviso in molteplici uffici pari ad 800 mq (frazionabile).

Secondo bene con ingresso da via Punto Franco, Garage di 110 mq con accesso diretto nei pressi del terminal d’imbarco. È un ottima opportunità per offrire un parcheggio custodito per tutti coloro che si imbarcano soprattutto sulle navi da crociera. La proprietà potrebbe vendere solamente il piano terreno con destinazione commerciale ed uffici. Trattativa riservata.

Per informazioni contattare il numero 393.7425196 nella figura dell’incaricata Emanuela Lazzari.