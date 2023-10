Il consumo di gas può arrivare a impattare in modo determinante sul budget familiare. Le cause dietro alle bollette salate sono numerose e possono essere legate tanto alle caratteristiche dell’offerta gas sottoscritta così come agli sprechi o all’utilizzo di impianti obsoleti.

Per tagliare i costi, è quindi importante comprendere da cosa dipendano i consumi, in modo da adottare tutti gli accorgimenti e le strategie necessarie a rendere la spesa meno salata.

Risparmiare sul gas grazie alla migliore tariffa

Innanzitutto, per stabilire come risparmiare gas in casa è importante conoscere il proprio fabbisogno energetico.

In questo modo, non soltanto sarà possibile adottare le giuste abitudini anti-spreco, ma anche capire se è preferibile cambiare fornitore, valutando un’offerta gas tra quelle presenti sul mercato libero.

Rispetto al servizio di maggior tutela, infatti, esso si contraddistingue per seguire il principio della libera concorrenza, con le compagnie che possono decidere in totale autonomia le modalità con cui stabilire il prezzo della materia prima. Allo stesso modo, gli utenti hanno l’opportunità di valutare caratteristiche e tariffe e scegliere liberamente l’offerta ritenuta più competitiva.

Gas domestico e costi: attenzione agli impianti

L'impianto di riscaldamento è uno degli elementi che può incidere maggiormente sul consumo di gas. Una caldaia di vecchia generazione, infatti, essendo meno efficiente di un impianto più moderno, è spesso responsabile di un consumo maggiore a fronte di performance decisamente limitate.

Il consiglio per risparmiare sulla bolletta del gas è dunque quello di sostituire un impianto di riscaldamento che risulti ormai obsoleto con un apparecchio di ultima generazione, che possa assicurare, a parità di potenza, un rendimento medio globale di produzione superiore.

Ma per ridurre la bolletta del gas è importante considerare anche le inefficienze, ovvero quelle forme di consumo occulte responsabili di una percentuale dei costi che può arrivare a essere anche piuttosto significativa. Per farlo, è fondamentale prevedere, anche in presenza di apparecchi di ultima generazione, periodici interventi di manutenzione e controllo dei fumi, operazioni che, oltre a essere obbligatorie per legge, permettono all'impianto di garantire un perfetto comfort termico a fronte di consumi molto più bassi.

Naturalmente è altrettanto importante non esagerare con le temperature in inverno: in genere, per avere un indoor perfettamente riscaldato basta mantenere il termostato fisso a quota 19°C. Questa temperatura risulta infatti perfetta per l'organismo, ma anche per il budget domestico, dal momento che ogni grado in più, può contribuire a far aumentare i consumi di gas del 10%.

Le buone abitudini per risparmiare sulla bolletta del gas

Non si può ottenere un'importante riduzione della bolletta del gas senza rivedere le proprie abitudini quotidiane. Anche il modo in cui ci si lava o si cucina influisce sul consumo di gas, e di conseguenza, sulla spesa per la fornitura.

Per eliminare gli sprechi è fondamentale utilizzare l'acqua calda in modo più virtuoso, per esempio ricordandosi di chiudere il rubinetto ogni qual volta ci si insapona oppure evitando di lavare i piatti a mano in favore del lavaggio in lavastoviglie, che può comportare consumi minori.

Per risparmiare gas in cucina, è bene invece adoperare sempre i coperchi o prevedere la cottura con la pentola a pressione, due piccole strategie che permettono al cibo di cuocere più in fretta, riducendo – pur se in minima parte – i consumi.

Per risparmiare sulla bolletta è quindi importante seguire abitudini più virtuose, adoperandosi affinché vengano adottate anche dal resto della famiglia.