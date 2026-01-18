L'estensione dalle regioni artiche di una saccatura verso l'entroterra del Nord Africa, ha favorito la formazione in loco di un'ampia area di bassa pressione, che farà sentire i suoi effetti sulla nostra Penisola. Altresì è presente un'area di alta pressione che dalla Penisola Scandinava si è estesa verso Sud fino a raggiungere la penisola Balcanica. Le due figure bariche citate ci esporranno rispettivamente (area di bassa pressione presente sul Nord Africa) ad un'avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza, mediamente, da Sud-Est e ad un'avvezione di aria fredda e secca di direzione di provenienza, mediamente, da levante. La configurazione barica descritta, nella sua interezza, e le caratteristiche termodinamiche ad essa associate, porteranno ad avere un generale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Inizialmente il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso su tutte le nostre regioni, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate sulle regioni peninsulari, eccezion fatta per la Calabria, che insieme alle due Isole maggiori, è previsto possano essere interessate da fenomeni precipitativi da sparsi a diffusi, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità e che potrebbero far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Nel corso della mattinata un contenuto miglioramento delle condizioni meteorologiche è previsto aversi sulle regioni nord-orientali. Per quanto le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici da leggermente superiori a superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni nord-orientali e centrali, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 19 GENNAIO 2026, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Est-NordEst e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso o localmente mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.